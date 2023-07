Nuoto, juniores sul tetto del mondo: primo posto nel medagliere finale

Gli azzurrini trionfano ai campionati europei juniores di nuoto di Belgrado: nove ori, otto argenti e quattro bronzi. Conquistano il bottino più ricco che li porta direttamente al primo posto del medagliere. La nazionale di Marco Menchinelli si conferma in grado di dominare gli avversari e stavolta lo ha dimostrato senza ombra di dubbio, non solo al primo posto per numero medaglie ma anche nella classifica delle nazioni davanti all'Ungheria (9 ori, 2 argenti e 2 bronzi) e alla Danimarca (5 ori, 3 argenti e un bronzo). Grande soddisfazione per tutti: l'Italia è soprattutto l'unica nazione ad essere andata a podio in tutte le staffette: 5 ori, 2 argenti e un bronzo.

Nell'ultima giornata di gare, azzurri padroni assoluti nella finale 4x200 stile libero maschile: Ragaini, D'Ambrosio, Mao e Filippo Bertoni trionfano in 7'17"42 vincendo l'oro. Demolita la Francia seconda in 7'18"23, terza la Turchia in 7'18"23.

Doppio trionfo e doppio oro nelle staffette miste. Gli azzurri: Bacico, Mantegazza, Momoni e Ballarati hanno letteralmente sbaragliato tutti in 3'39"80 davanti alla Danimarca con 3'39"84 e la Francia con 3'42"16. Le azzurre: Gorlier, Mati, Borrelli e Curtis conquistano l'oro in in 4'04"26 davanti alla Francia con 4'05"63 e alla Danimarca con 4'06"13.