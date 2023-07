Nuoto, Benedetta Pilato bronzo nei 50 rana

Benedetta Pilato vince la medaglia di bronzo nei 50 rana femminili ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. La tarantina, 18enne, del Circolo Canottieri Aniene, registra un tempo di 30"04. La lituana Ruta Meilutyte è medaglia d'oro con un tempo di 29"16 e batte il record del mondo, che sabato aveva eguagliato in semifinale e che apparteneva proprio a Benedetta Pilato.

Medaglia d'argento per la statunitense Lilly King, in 29"94, dieci centesimi meglio della tarantina. L'altra azzurra in finale, Anita Bottazzo, 19enne veneta, tesserata Fiamme Gialle e Imolanuoto, termina la gara quinta con un tempo di 30"11, a sette centesimi dal podio.