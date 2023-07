Nuove accuse a Trump per le carte segrete a Mar-a-lago

Il procuratore speciale Jack Smith ha presentato ulteriori capi di accusa contro Donald Trump nell'ambito del caso delle carte segrete a Mar-a-Lago. Lo riportano i media americani, sottolineando che le accuse sono state aggiunte all'incriminazione già presentata. A Trump - aggiunge la Cnn - viene dato tempo fino al 31 luglio per presentarsi.

Fra le nuove accuse rivolte a Donald Trump per le carte segrete a Mar-a-Lago ci sono i tentativi del suo staff di cancellare i filmati di sorveglianza. Sforzi in cui Trump sarebbe stato coinvolto. I media Usa sottolineano che una terza persona - Carlos De Oliveira - è stata incriminata nelle indagini sui documenti classificati trovati nella residenza in Florida dell'ex presidente.

"Una mia incriminazione distruggerebbe ulteriormente il nostro paese" afferma l'ex Presidente Usa sul suo social Truth riferendo dell'incontro fra i suoi legali e il procuratore speciale Jack Smith.

Un incontro costruttivo durante il quale - osserva Trump - gli avvocati hanno "spiegato nel dettaglio che non ho fatto nulla di sbagliato, che sono stato consigliato da molti legali e che una mia incriminazione distruggerebbe ulteriormente il Paese".