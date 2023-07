Nuovi dettagli sul treno blindato di Putin: bagno turco, sala fitness, beauty center

Giornalisti investigativi del centro “Dossier”, insieme con CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk e Norddeutscher Rundfunk hanno diffuso nuovi dettagli sul treno blindato del presidente russo Vladimir Putin.

Il costo è stato stimato in 100 milioni di euro.

Gli investigatori scrivono che nel marzo 2017 Zircon Service ha ricevuto una commessa per la costruzione di una carrozza fitness e ricreativa speciale. Al suo interno c'è una palestra e un bagno turco.

Nell'ufficio del cosmetologo, secondo i giornalisti, oltre ai dispositivi cosmetici, è presente tutta l'attrezzatura necessaria per la rianimazione, in particolare un apparecchio per la ventilazione dei polmoni e un defibrillatore. Si afferma che lo studio sia completamente insonorizzato.