Nuovo attacco israeliano su Jenin, un morto e un ferito

L'ennesimo episodio di sangue in Medio Oriente ha come scenario, nuovamente, la città palestinese di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Le vittime sono due, una persona uccisa e una ferita.



Questa volta l'attacco israeliano è arrivato dall'alto, con un missile o un drone.

Secondo il comando militare dello Stato ebraico, l'azione era diretta contro un centro di coordinamento dei miliziani locali, le “Brigate Jenin”, unità che riunisce combattenti delle diverse fazioni arabe. L'obiettivo, aggiunge, era un “centro di osservazione e ricognizione” oltre che un deposito di armi - ed era situato vicino a due scuole e un centro medico. Il ministero della Salute palestinese, senza fornire dettagli, conferma che una persona è stata uccisa e un'altra ferita dall'attacco aereo.

Il mese scorso, poco lontano, un drone israeliano ha ucciso tre sospetti miliziani. Pochi giorni prima, un commando dell'esercito aveva compiuto un blitz in forze per arrestare due ricercati, per poi essere evacuato con elicotteri da battaglia dopo feroci scontri a fuoco: i morti sono stati 5, i feriti almeno 60. Ma sono molti mesi che i raid israeliani colpiscono duramente questa zona, dove gruppi spesso rivali come Hamas e Jihad Islamica dispongono di centinaia di miliziani armati, motivati soprattutto dalla disperazione.