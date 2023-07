Fisco, via sanzioni penali a chi collabora, stop al 'prelievo forzoso'

Più premi ai contribuenti virtuosi, stop alle sanzioni penali per le aziende che collaborano con il fisco e anche ai paperoni che vivono all'estero. Possibilità di pagare le tasse con il Rid bancario o le carte e addio all'automatismo sul prelievo forzoso. Sono alcune delle novità della delega fiscale che - come riporta l'Ansa - in Senato incassa l'ok della commissione Finanze e si prepara all'esame dell'Aula.



Ma il clima politico è già rovente, con le opposizioni che gridano al nuovo "scudo" che strizza l'occhio ai furbi e danneggia gli onesti.



Il governo, che intanto corre in soccorso dei cittadini delle zone colpite dal maltempo annunciando la proroga delle scadenze, difende però l'obiettivo di un fisco meno ostile, rassicurando sulla lotta all'evasione.



La delega è in Senato da metà luglio per la seconda lettura.



Tra le novità il rafforzamento dei regimi premiali per i contribuenti "più affidabili per il fisco".



Saltano le sanzioni penali tributarie - scrive sempre l'Ansa - in particolare quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, per chi aderisce all'adempimento collaborativo (regime che oggi riguarda le imprese con volume d'affari superiore al miliardo, ma con la delega si va verso la progressiva "riduzione delle soglie di accesso") che abbia avuto "comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali".



Sempre nell'accertamento contributivo si escludono le sanzioni amministrative e si riducono i termini di decadenza per l'accertamento ai contribuenti con sistema di gestione del rischio fiscale certificato da professionisti qualificati.



E un regime di accertamento collaborativo, con i relativi effetti premiali, arriva anche per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia o la mantengono all'estero ma possiedono in Italia, anche per interposta persona o tramite trust, un reddito complessivo "mediamente pari o superiore a un milione di euro".



Tra le novità arriva l'annunciato chiarimento sul cosiddetto prelievo forzoso (viene cancellata dalla delega l'automazione nel pignoramento dei conti correnti), ma anche la possibilità di pagare le tasse con addebito diretto sul conto bancario o altri strumenti di pagamento elettronico.



Entra inoltre nella delega la revisione del sistema fiscale per gli enti locali, mentre si potrà valutare la possibilità di non applicare sanzioni e/o interessi se si hanno crediti con la Pa.



Dopo il disco verde della commissione ora il testo è atteso la prossima settimana in Aula. La data la deciderà la capigruppo, al momento il termine massimo è venerdì 4. Il governo punta a chiudere entro la pausa estiva: manca ancora la terza lettura alla Camera, dove il testo dovrebbe arrivare entro il 9 agosto.