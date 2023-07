Olanda flagellata dalla tempesta 'Poly'. 300 voli cancellati all'aeroporto di Amsterdam

Allerta meteo rossa in varie province del nord e dell'ovest dell'Olanda a causa della tormenta Poly che si sta abbattendo sui Paesi Bassi con raffiche di vento fino a 130 chilometri all'ora.

All'aeroporto di Amesterdam Schiphol sono stati cancellati oltre 300 voli per il maltempo. Le autorità aeroportuali hanno avvertito che il numero delle cancellazioni potrebbe aumentare nel corso della giornata, e che il traffico aereo subira' molte limitazioni almeno fino alle 15 ora locale. Il governo olandese ha diramato tre bollettini di allerta a tutti coloro che si trovavano nella provincia di Noord-Holland, la più colpita dal maltempo. "Una combinazione di forti raffiche di vento, pioggia e scarsa visibilità sta limitando fortemente l'atterraggio e la partenza delle compagnie aeree. Ciò significa che ci saranno cancellazioni e ritardi almeno fino alle ore 15. Questo vale sia per i voli in arrivo che per quelli in partenza", fa sapere l'aeroporto di Schilpol.

Anche la compagnia ferroviaria Ns ha limitato il traffico di treni nelle regioni interessate dalla bufera. Problemi si segnalano anche su diverse arterie a causa di alberi caduti che ostacolano il traffico veicolare. Si tratta, secondo la piattaforma di meteorologia olandese Weerplaza, della tormenta estiva più intensa mai registrata.