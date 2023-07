Olanda in crisi: in carica da 13 anni il premier Rutte annuncia che lascerà la politica

Il primo ministro olandese Mark Rutte, 56 anni, il premier più longevo dei Paesi Bassi, in carica da 13 anni, ha dichiarato che lascerà la politica dopo le elezioni generali causate dalle dimissioni del suo governo. Rutte, leader del partito popolare conservatore per la libertà e la democrazia (VVD) ha detto che non sarà più "disponibile". "Quando un nuovo gabinetto si insedierà dopo le elezioni, lascerò la politica", ha annunciato in Parlamento.

La coalizione di governo di Rutte, formata da quattro partiti, è crollata venerdì scorso dopo un'insanabile frattura sulla legge sulle migrazioni ritenuta da una parte della coalizione troppo restrittiva in particolare nella politica di gestione dei minori e dei ricongiungimenti familiari per i rifugiati già residenti nei Paesi Bassi.

Il governo rimarrà in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alle nuove elezioni, la cui data non è stata ancora fissata. "Nei giorni scorsi si è speculato su cosa mi avrebbe motivato", ha detto Rutte, riferendosi alla lite nella coalizione sulla politica di asilo, che avrebbe personalmente portato a termine. "L'unica risposta è: i Paesi Bassi. La mia posizione è completamente subordinata a quella".