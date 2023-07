Olanda, re Guglielmo chiede scusa per lo schiavismo colonialista

Il re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi ha porto le scuse ufficiali per la partecipazione del suo Paese allo schiavismo colonialista, dichiarando di sentirsi "personalmente e profondamente" colpito. "Oggi mi presento davanti a voi in qualità di sovrano e come parte del governo. Oggi mi scuso", ha detto il sovrano nel corso di un evento dedicato ai centocinquant'anni della liberazione degli schiavi nelle antiche colonie.

Alla cerimonia commemorativa, tenuta ad Amsterdam, hanno assistito migliaia di discendenti degli schiavi del Suriname e delle isole caraibiche di Aruba, Bonaire e Curacao, per ricordare il "Keti Koti" ("la rottura delle catene" in lingua surinamese). Le scuse del re, pronunciate nei giardini di Oosterpark, sono seguite a quelle del primo ministro olandese Mark Rutte, il quale aveva ufficialmente presentato le proprie anche a nome del governo nel dicembre scorso. "Il commercio degli schiavi e la schiavitù sono riconosciuti come un crimine contro l'umanità" ha detto il sovrano, aggiungendo che la casa di Orange non assunse alcuna misura per mettervi fine. Il discorso è stato trasmesso in diretta televisiva.