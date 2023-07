Olbia rovente: la pista dell'aeroporto segna 47 gradi, tre aerei non riescono ad atterrare

I voli easyJet da Amsterdam e da Milano sono stati fatti atterrare a Cagliari , mentre sempre l'easyJet proveniente da Parigi è stato dirottato su Alghero . Poi una sfilza di ritardi per i voli in arrivo da Bologna, Napoli, Monaco di Baviera, Dusseldorf.

Il termometro nella pista dell'aeroporto di Olbia segna 47 gradi e in questo torrido pomeriggio di luglio tre aerei non sono potuti atterrare e sono stati dirottati su altri scali.

Le numerose manovre che gli aerei in avvicinamento a Olbia hanno dovuto effettuare per atterrare

A causare rischi per i piloti in atterraggio è stato il fenomeno del wind shear (gradiente del vento) , la variazione improvvisa del vento in intensità e direzione , che può risultare pericoloso nella fase di avvicinamento all'aeroporto e creare problemi di bilanciamento del velivolo.

Un altro esempio che dimostra le numerose manovre degli aerei in avvicinamento a Olbia resesi necessarie per atterrare

Timido ritorno alla normalità

Ma negli ultimi minuti risulta che stia tornando alla normalità la situazione degli arrivi nell'aeroporto di Olbia “Costa Smeralda”, dopo l’emergenza “pista rovente”: il dirottamento di alcuni voli in arrivo è stato provocato delle condizioni dell’asfalto che impedivano le operazioni di atterraggio dei velivoli. Le motivazioni di questi disagi sono legate a condizioni meteo particolarmente avverse: oltre alla pista rovente, il forte vento e le alte temperature hanno creato problemi agli impianti di bilanciamento del peso degli aeromobili.

Ancora giorni di alte temperature, allarme focolai

Ma non è solo la parte nordorientale dell’isola ad essere interessata da fenomeni eccezionali legati al meteo: l'anticiclone africano, ribattezzato Caronte, arroventa la Sardegna da giorni, facendo schizzare verso l'alto le temperature, che già stamattina hanno segnato picchi di 45 gradi in alcune località nel centro dell'isola. È un colpo di coda per questo fine luglio torrido, segnato dalla canicola e da alcuni grossi incendi che hanno lambito aziende agricole.

Alcuni focolai si sono registrati proprio nel territorio di Olbia: a Loiri Porto San Paolo, nella zona di L'Ulivariu, in Gallura, è divampato un incendio non lontano da alcune case. Per precauzione la Protezione civile ha fatto allontanare due nuclei famigliari che risiedono nella zona.

Già da domani il maestrale soffierà sul territorio con raffiche, nella parte orientale, attorno 70 km/h nelle ore centrale e più calde. Il vento da nordovest si farà sentire anche mercoledì 26 in buona parte dell'Isola.