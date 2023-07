Omicidio Carol Maltesi: Fontana la massacrò perché si sentiva "usato" e "messo da parte"

La Procura aveva chiesto l'ergastolo con due anni di isolamento diurno per i reati di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere. Ma i giudici, dopo una lunga camera di consiglio, non hanno riconosciuto tre delle aggravanti contestate (premeditazione, crudeltà e motivi abietti e futili) mentre hanno riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti.

E' quello che si legge nelle motivazioni della sentenza depositata dal Tribunale di Busto Arsizio che condanna l'assassino a 30 anni di carcere e non all'ergastolo , come era stato chiesto dall'accusa.

Una perizia psichiatrica aveva accertato che l'imputato era capace di intendere e di volere. Inoltre per più di due mesi, dal telefonino della ragazza aveva risposto ai messaggi "nel tentativo di far credere che fosse viva". Agli altri attori e agli amici che la cercavano aveva raccontato che "voleva cambiare vita, lasciare il mondo del porno". Bugie ripetute fino all'interrogatorio della confessione.

Carol Maltesi, madre di un figlio piccolo , lavorava come commessa in un negozio di profumi, poi si era avvicinata al mondo del porno a pagamento attraverso il sito 'Onlyfans' col nome 'Charlotte Angie'.

Aveva poi fatto a pezzi il cadavere, tentando, senza riuscirci, di dargli fuoco in un braciere. In un secondo momento il bancario e food blogger aveva congelato i resti della ragazza di 26 anni in un frigo comprato su Amazon e poi li aveva gettati in un dirupo tra i monti bresciani, a Borno, dove erano poi stati ritrovati in quattro sacchi di plastica nel marzo del 2022.

Fontana, reo confesso , aveva raccontato agli inquirenti di aver ucciso la vicina di pianerottolo Carol Maltesi colpendola in testa con un martello e tagliandole la gola tra il 10 e l'11 gennaio del 2022 mentre giravano un filmino hard nella casa di lei , a Rescaldina, in provincia di Milano.

“Lei, giovane e disinibita, massacrata perché lui si sentiva usato"

Nelle motivazioni della sentenza si legge che l'uomo aveva capito che Carol voleva lasciare la provincia di Varese per trasferirsi tra l'Est Europa e la zona di Verona, dove abita il figlio di 6 anni.

"L’idea di perdere i contatti stabili con colei che egli, per sua stessa ammissione e secondo l’amica testimone, amava perdutamente, da cui sostanzialmente dipendeva poiché gli aveva permesso di vincere la solitudine in cui si consumava in precedenza e di vivere in modo finalmente diverso e gratificante, si è rivelata insopportabile", si legge nel documento.

Secondo i giudici, che hanno escluso l'aggravante dei motivi abietti, "Fontana si è reso conto che la giovane e disinibita Carol Maltesi si era in qualche misura servita di lui per meglio cercare i propri interessi personali e professionali, e ciò ha scatenato l'azione omicida". E ciò, insieme alla "consapevolezza di aver perso la donna amata, accompagnata dal senso di crescente frustrazione per essere stato da lei usato e messo da parte", ne aveva scatenato la furia omicida.

Un movente che “non può essere considerato abietto o futile in senso tecnico-giuridico”, sostengono i giudici, escludendo anche la premeditazione: il femminicidio “fu conseguenza di condotta voluta dall’imputato sorretta da dolo diretto se non da dolo intenzionale, ma non fu conseguenza di premeditazione”.