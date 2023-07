Il gip convalida l’arresto per il 17enne. Il padre di Michelle: senza Stato c'è giustizia di strada

Ieri, i risultati dell’autopsia sul corpo della vittima, hanno escluso la violenza sessuale. Secondo un primo esame medico legale, Michelle sarebbe stata raggiunta da diversi colpi, assestati con un coltello da cucina, e poi colpita dal suo aggressore più volte, al collo, all'addome e alla schiena. L'esame autoptico è stato svolto presso l'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli. In base a quanto si apprende è stato confermato il quadro delle ferite riscontrare nelle ore successive all'omicidio: Michelle è stata colpita da almeno 6 coltellate inferte con un coltello da cucina. Effettuati anche i prelievi per gli esami tossicologici, che arriveranno nei prossimi giorni.

“Manchi tanto cerco di stare con il sorriso per te ma ho quei cinque minuti di sorriso e poi le altre 24 ore è tutto buio senza di te”. Questo il post condiviso da Flavio, il fidanzato di Michelle. Il ragazzo ha condiviso le foto del luogo del ritrovamento del corpo della ragazza dove si vedono fiori, fiaccole e palloncini bianchi. Flavio scrive ancora “Sei il mio sole, ora è buio senza di te” e “Senza di te mi sento solo” e ancora “Ho cantato la nostra canzone cercando di essere il più possibile felice per te ma alla fine non ce l'ho fatta. Mi dispiace amore se non riesco a essere felice come vuoi tu ma senza di te non ce la faccio più. È tutto una tortura questa volta Angelo mio”, scrive in una stories di Instagram. Flavio ha condiviso anche dei post dove manda dei messaggi alla ragazza.

"Lo Stato deve fare giustizia, altrimenti c'è la giustizia della strada...Perdono? Non esiste perdono per una roba del genere, lo considererei solo se mi portassero indietro mia figlia. Certe cose non passano, io non vivo più". Così il padre di Michelle.

Il gip ha convalidato l'arresto del diciassettenne accusato dell'omicidio di Michelle Maria Causo , la ragazza uccisa mercoledì scorso nel quartiere Primavalle di Roma. Il giovane è stato portato nel carcere minorile di Casal del Marmo . L'interrogatorio davanti al magistrato che si è tenuto stamani nel centro di prima accoglienza in via Virginia Agnelli, è durato quattro ore circa . Secondo quanto si apprende, il 17enne avrebbe lasciato la struttura scortato dalla polizia, in un'auto delle forze dell'ordine.

“Ho fatto una ca...a”, avrebbe detto più volte il ragazzo in Questura di fronte agli agenti di polizia della Squadra Mobile e del commissariato Primavalle, interrogato dal pm minorile, secondo quanto riporta “Il Messaggero”. Parlando si sarebbe interrotto più volte, ma non avrebbe versato nemmeno una lacrima.

“Michelle era infuriata perché non avevo i soldi che le dovevo. Ha iniziato a offendermi e urlare, ho visto il coltello davanti a me e l’ho preso. Non ho capito più nulla”, è la ricostruzione di O. “Abbiamo avuto una lite per 30-40 euro – ha raccontato il ragazzo – poi la discussione è degenerata perché io ero fatto", avrebbe poi aggiunto. La confessione, secondo il pm minorile Anna Di Stasio, ha ancora dei buchi. Il sospetto è che il ragazzo fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti. Anche lui ha negato di avere una relazione o una simpatia per Michelle: “Assolutamente no, eravamo solo amici. Era un’amica della mia ex”.

Il giovane, coetaneo di Michelle, nato e cresciuto a Roma da genitori originari dello Sri Lanka e sul quale pesa l'accusa di omicidio volontario, è stato interrogato per 4 ore davanti al gip del tribunale per i minorenni della Capitale.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Roma e del commissariato Primavalle, che si trova a poca distanza dal luogo del ritrovamento, hanno seguito a ritroso le tracce lasciate per strada e sono così risaliti a una palazzina a pochi metri, in via Giuseppe Benedetto Dusmet. I sospetti si sono poi concentrati poi sul giovane, anch'egli minorenne, amico della vittima.

“Ti amerò per sempre”, ha scritto sul profilo Instagram aperto per ricordare la ragazza con cui stava da due anni: “Mi manchi più dell'aria”.

Michelle non aveva una relazione con il suo presunto omicida. Il suo vero fidanzato vive in un altro quartiere, Torre Spaccata, ed è stato descritto dal padre della vittima come un bravo ragazzo: "I l sabato e la domenica vedeva il fidanzato, un ragazzo d'oro che andava a scuola di mattina e lavorava in piscina di pomeriggio con i ragazzi disabili", ha raccontato ancora l'uomo.

Il papà di Michelle: "Ammazzata senza motivo"

"Ce l'hanno ammazzata senza motivo, come un cane. Era innamorato penso, non lo so, lei lo ha respinto perché lei ha un ragazzo da quasi due anni dall'altra parte di Roma, che ora è disperato". Così Gianluca, il papà di Michelle Causo, ai microfoni della trasmissione “Ore14” su Rai2. "Non era incinta, lui non era niente, non stavano insieme, era un amico. Gli altri ragazzi dicevano che era un bravo ragazzo. Io non l'ho conosciuto, mia moglie sì. Era uno degli amici di Michelle", ha affermato ancora.

“Mia figlia andava a scuola, sempre promossa”

La madre di Michelle: "Penso che era tutto premeditato. Lui l’ha chiamata al telefono due volte mercoledì, il giorno in cui è morta. E non l'ha trucidata per debito di pochi euro"

Michelle non è morta per un debito di pochi euro. Lo dice la mamma della ragazza Daniela Bertoneri. "Mia figlia lavoricchiava, il giorno assisteva i bimbi in piscina, i soldi li aveva. I carabinieri nella sua cameretta hanno trovato 90 euro, li aveva messi da parte, perciò questa storia del debito è una stupidaggine". "Penso che era tutto premeditato. Lui l’ha chiamata al telefono due volte mercoledì, il giorno in cui è morta", aggiunge.

"Forse mia figlia Michelle - prosegue in una intervista al Corriere della Sera - aveva scoperto qualcosa di losco, quel ragazzo metteva in giro sui social dei video di ragazzine, magari mia figlia voleva proteggere una sua amica da un possibile ricatto. Oppure forse si era invaghito di lei e davanti a un rifiuto l’ha uccisa". E ancora, "Con quel ragazzo ci ho parlato alcune volte, mi sembrava a posto, anche se diceva di non voler studiare e poi aveva sempre quel ciuffo sugli occhi che non mi piaceva. Adesso penso che possa avere davvero un lato oscuro, un’anima nera che non conoscevamo".

"L’ultima sera piangeva, sembrava preoccupata. E ora mi chiedo perché. L'altro giorno insieme a lei siamo morti tutti: io, mio marito, il nonno e il fratellino", ha continuato la donna.

"Io l'ho visto due o tre volte era molto educato, più del dovuto, lo avevo detto anche a mia figlia. Ieri ci aveva detto che usciva un po' con gli amici, verso le 11, e visto che noi eravamo a Bologna per un'operazione di mio marito, sarebbe tornata presto a casa e avrebbe cucinato per il nonno. La chiamavamo ma non rispondeva e poi il suo telefono non ha squillato più dalle 12.50 di ieri (ndr il 28 giugno)".

A parlare anche il nonno di Michelle a due giorni dall'omicidio: "Torno alle 12 e cucino per te, non preoccuparti". Queste le ultime parole che Michelle avrebbe rivolto a suo nonno Elio, prima di uscire di casa. "Mi auguro una sola cosa, che la giustizia faccia il suo dovere", dice con le lacrime e la voce rotta. "Mia moglie è morta sette mesi fa per un tumore - continua piangendo - ora un'altra ferita immensa, ho perso il mio fiore".

Il giallo delle due telefonate del killer

Gli inquirenti cercano informazioni anche in alcuni cellulari che vengono ora analizzati dalla polizia per estrapolare i messaggi che contengono le piattaforme più utilizzate dai giovanissimi. Su TikTok, Instagram, ma anche Telegram e altri canali a cancellazione rapida. Si ipotizza che la ragazza sia stata invitata a casa dal suo omicida, probabilmente dopo due telefonate del ragazzo che l’avrebbe esortata ad andare da lui.