Omicidio-suicidio di una coppia di anziani nel Torinese

Due coniugi sono morti a Vinovo, nel Torinese, a seguito di un omicidio-suicidio consumatosi all'interno della loro abitazione. Entrambi 84 anni, vivevano in un'area periferica di case basse, strutturata come un villaggio. Sul posto è accorsa un'autoradio dei carabinieri, che li ha trovati senza vita all'interno dell'abitazione. I militari stanno lavorando per accertare la dinamica dell'accaduto.

I militari sono entrati in casa in seguito alla per la segnalazione di una lite in un appartamento. A dare l’allarme è stata la figlia, che abita al piano di sotto nella villetta bifamiliare. Ma quando i carabinieri sono entrati hanno trovato i due ormai privi di vita. Da una prima ricostruzione, sarebbe una pistola l'arma dell'omicidio-suicidio, ma sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.