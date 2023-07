Omicidio Thomas Bricca, due arresti. Sono padre e figlio

Svolta nelle indagini per l'omicidio di Thomas Bricca, il diciannovenne ucciso il 30 gennaio scorso ad Alatri, in provincia di Frosinone, con un colpo di pistola alla testa. Roberto Toson di 47 anni ed il figlio Mattia Toson di 22 sono stati arrestati dai carabinieri. Il ragazzo era stato ucciso mentre si trovava al "Girone" di Alatri. Una delle prime ipotesi è che si fosse trattato di uno scambio di persona. Nei giorni precedenti in città c'erano state due risse tra bande rivali e per dimostrare la loro supremazia i componenti di una di queste avevano deciso di aprire il fuoco.

Le indagini si erano subito concentrate sui partecipanti alle risse, in particolare sul fatto che nella seconda di queste fosse stato umiliato un fratellastro di Roberto Toson. Gli investigatori, diretti dal procuratore Antonio Guerriero, hanno lavorato mesi per ricostruire tutti i particolari e oggi si è arrivati agli arresti. La Procura della Repubblica di Frosinone ha rilevato quelle che ritiene gravi incongruenze tra i racconti che hanno fornito agli inquirenti durante questi mesi di indagini e quanto trovato invece sullo smartphone della vittima.

La procura ha indetto oggi alle 10.30 una conferenza stampa in tribunale in cui il procuratore Guerriero e il comandante provinciale dei carabinieri forniranno i dettagli dell'indagine.

"Oggi ti sia fatta giustizia angelo bello. Notizia più bella non poteva arrivare, ora devono soffrire e farsi schifo. Ma tu angelo bello splendi per noi, ci manchi come l'aria". Sono solo alcuni dei commenti degli amici di Thomas Bricca apparsi sui social.