Ondata di caldo rovente in arrivo sull'Italia. Da lunedì temperature di oltre 40 gradi

"La massa d'aria calda di origine subtropicale in arrivo sull'Italia - spiega Gozzini - già da domani farà aumentare il caldo, ma le temperature più alte si dovrebbero registrare tra lunedì e mercoledì". E se le isole maggiori soffriranno di più con punte di oltre 40 gradi, andrà poco meglio alla Pianura Padana e alle grandi città come Roma e Firenze, dove le temperature massime saranno di 37-38 gradi.

Secondo quanto dichiarato all'Ansa dal direttore del Consorzio Lamma-Cnr, Bernardo Gozzini, un'ondata di caldo rovente è in arrivo sulla penisola. Da lunedì si dovrebbero registrare punte di oltre 40 gradi in Sicilia e Sardegna. L'impennata di calore dell'estate farà innalzare la colonnina di mercurio già nel weekend in arrivo, con valori massimi di 37 gradi.

"Questi valori - sottolinea il climatologo - sono 6-7 gradi in più rispetto alla media delle temperature massime di luglio". Secondo Gozzini, le temperature potranno continuare ad essere roventi anche da giovedì al Centrosud, almeno fino a sabato, mentre al Centronord sembrano possibili dei temporali sull'arco alpino e sull'Appennino tosco-emiliano. Bisogna comunque ricordare che quelle da giovedì in poi sono previsioni indicative, che necessitano di una conferma nei prossimi giorni".

Quella in arrivo è la seconda ondata di calore di questa estate. Domenica 9 luglio è previsto il bollino arancione per 9 città: Bolzano, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Bollino giallo per tutti gli altri centri urbani, tra cui Ancona, monitorati nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, eccetto Bari, l'unica delle 27 città a rimanere con il bollino verde.

Il codice arancione segnala temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare per i più fragili, ovvero anziani, bambini e persone con malattie croniche; il giallo indica pre-allerta, per condizioni meteorologiche che possono precedere un'ondata di calore.