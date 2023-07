Ondata di calore sull'emisfero nord della Terra: clima torrido su Europa, Cina e Usa

L'emisfero settentrionale del pianeta è avvolto in una ondata di caldo soffocante che sta già attanagliando parti dell'Europa, della Cina e degli Stati Uniti, dove sono previste temperature record per questo fine settimana.

Diverse nazioni europee, tra cui Francia, Germania, Italia, Spagna e Polonia, stanno sperimentando temperature roventi. Il termometro potrebbe arrivare fino a 48 gradi Celsius in Sicilia e in Sardegna, scrive l'Agenzia spaziale europea sul suo sito web, "potenzialmente le temperature più calde mai registrate in Europa".

La colpa, spiegano diversi servizi meteorologici europei, è dell'anticiclone chiamato Cerberus, giunto dal deserto Sahara, che si sta espandendo verso Nord e dovrebbe durare altri cinque giorni. Il caldo spietato di Cerberus sta colpendo in particolare Grecia, Spagna, Italia e Turchia. Il suo effetto si aggiunge a quello del fenomeno climatico noto come El Nino, tornato a manifestarsi da poche settimane dopo sette anni.