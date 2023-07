Onu, dopo il Covid riprendono le vaccinazioni di routine dei bambini ma permangono pericolose lacune

Le vaccinazioni di routine dei bambini stanno riprendendo dopo un drastico calo durante la crisi di Covid19. L'hanno dichiarato le Nazioni Unite, avvertendo che permangono pericolose lacune. Quattro milioni di bambini in più hanno ricevuto vaccini di routine per l'infanzia lo scorso anno rispetto al 2021, secondo i dati pubblicati dalle agenzie sanitarie e per l'infanzia delle Nazioni Unite. "E' una buona notizia", ha dichiarato all'AFP Kate O'Brien, responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per i vaccini. "In media, i Paesi di tutto il mondo si stanno riprendendo e stanno raggiungendo il livello di immunizzazione raggiunto prima della pandemia".

Il capo dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha concordato, descrivendo i nuovi dati come "incoraggianti". Ha però avvertito che "le medie globali e regionali non raccontano l'intera storia e nascondono gravi e persistenti disuguaglianze. Quando i Paesi e le regioni sono in ritardo, i bambini ne pagano il prezzo". Nonostante i progressi, nel 2022 più di 20 milioni di bambini hanno saltato uno o più vaccini di routine. Questo dato è in calo rispetto ai 24,4 milioni dell'anno precedente, ma è ancora ben al di sopra dei 18,4 milioni di bambini che hanno saltato i vaccini nel 2019, prima dell'arrivo della pandemia. O'Brien ha espresso la preoccupazione che la ripresa sia "molto disomogenea".

I dati mostrano che i drastici miglioramenti nella copertura vaccinale in Paesi popolosi come l'India e l'Indonesia hanno mascherato una ripresa più lenta e persino un continuo declino nella maggior parte dei Paesi a basso reddito. L'Oms e l'agenzia Onu per l'infanzia Unicef hanno espresso particolare preoccupazione per il ritardo nella vaccinazione contro il morbillo, una delle malattie più infettive al mondo. Dei 73 Paesi che hanno registrato cali sostanziali nella copertura vaccinale contro il morbillo durante la pandemia, alla fine dello scorso anno 15 avevano recuperato i livelli precedenti alla pandemia e 24 erano sulla via del recupero. Ma allo stesso tempo, 34 hanno ristagnato o continuato a diminuire.

"Sotto la tendenza positiva si nasconde un grave avvertimento", ha dichiarato il capo dell'Unicef Catherine Russell. "Finchè un maggior numero di Paesi non colmerà le lacune nella copertura delle vaccinazioni di routine, i bambini di tutto il mondo continueranno a rischiare di contrarre e morire per malattie che possiamo prevenire". L'anno scorso, l'83% dei bambini ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il morbillo nel primo anno di vita, in aumento rispetto all'81% del 2021, ma in calo rispetto all'86% di prima della pandemia. Secondo la dichiarazione questa lenta ripresa sta mettendo a rischio di infezioni da morbillo altri 35,2 milioni di bambini. Una nota più positiva è che l'anno scorso la copertura vaccinale contro il virus HPV, che causa il cancro, ha superato i livelli pre-pandemia, pur rimanendo ben al di sotto dell'obiettivo del 90%.