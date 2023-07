Open Arms attesa a Brindisi con 299 migranti a bordo, 90 sono minori

I più piccoli strappati alla possibile morte in acqua sono, come racconta l'equipaggio della Open Arms, "una bimba che viene dal Camerun e viaggia con i genitori, un bimbo di cinque anni che viaggia con la mamma e viene dal Benin, due fratelli della Costa d'Avorio a bordo con la mamma. Poi c'è un ragazzo che ha 12 anni, è vestito di azzurro ed è da solo. Ha perso sua sorella a Tunisi in un campo di ulivi. La polizia li inseguiva e si sono dovuti separare. Non sa dove si trovi ora. Questo mentre l'Europa va in visita ufficiale in Tunisia per siglare accordi. Per tutti i bambini e le bambine i cui diritti sono violati, siamo in mare".

Dal profilo ufficiale la Ong raccontava due giorni fa: "Dopo una giornata molto difficile che ha incluso 6 operazioni di soccorso e altre risposte alle richieste di assistenza, le autorità italiane hanno assegnato a #OpenArms il Porto di #Brindisi per portare a riva le persone salvate.

Il viaggio durerà tre giorni per le 300 persone che sono state salvate a bordo, tra cui molti minori non accompagnati, donne in fase avanzata di gravidanza e un bambino di 5 anni. Speriamo che presto tutti possano vivere una vita in pace, lontani dalle atrocità che hanno vissuto".

Lo sbarco nel porto italiano avverrà a meno di 24 ore dalle parole pronunciate da Papa Francesco: il pontefice, in occasione del decimo anniversario della strage di Lampedusa, ha affermato che “le stragi in mare sono la vergogna della nostra società” e che "la morte di innocenti, principalmente bambini, in cerca di una esistenza più serena, lontano da guerre e violenze, è un grido doloroso e assordante che non può lasciarci indifferenti".

Continuano gli sbarchi sulle coste italiane

Non accennano intanto a diminuire gli arrivi dei migranti. L'ultimo, in ordine di tempo, si è verificato nel pomeriggio di ieri, 8 luglio, quando 48 migranti, tutti di nazionalità afghana e siriana, sono stati intercettati dalla Guardia Costiera al largo mentre viaggiavano a bordo di una barca a vela e portati nello scalo di Rocella Jonica. Nel gruppo anche tre donne in stato di gravidanza e sei minori.

Dopo lo sbarco i migranti sono stati temporaneamente ospitati, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, nella tensostruttura allestita nell'area portuale, ormai al massimo della capienza.

Sempre ieri la Geo Barents ha lasciato 187 migranti al porto di Marina di Carrara. Tra loro, 11 sono donne e 60 minorenni fra bambini e adolescenti, di cui 51 non accompagnati. Per tutti è in corso il trasferimento nei centri di accoglienza in Toscana, Puglia e Marche.

Fra i minori, 18 resteranno per un mese nella provincia di Massa-Carrara nella struttura di Casa Betania, in attesa di indicazioni dal ministero dell'Interno; questa soluzione potrebbe essere prorogata di un altro mese.

I 187 provengono da Paesi dell'Africa subsahariana, come Mali, Gambia, Etiopia, Costa d'Avorio, Sud Sudan, e da Pakistan,Siria, Egitto, India e Bangladesh.

Per il porto di Marina di Carrara è il quarto sbarco in pochi mesi, nonché il più numeroso. Le operazioni si sono concluse intorno a mezzanotte.