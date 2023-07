Oro per la statunitense Ledecky, Quadarella conquista l'argento

Medaglia d'oro per la fuoriclasse americana Katy Ledecky, in testa dall'inizio alla fine, con il tempo di 15'26"27. Per l'americana è il quinto oro sulla distanza nelle ultime sei edizioni dei Mondiali. Simona Quadarella conquista la medaglia d'argento, la campionessa azzurra ha nuotato in 15'43"31 e torna sul podio a quattro anni di distanza dall'ultima volta. A sorpresa bronzo per la cinese Bingjie Li in 15'45"71. Gara di testa sin dalle prime bracciate sempre in testa,senza rivali. Quarta la russa, francese da poco piu' di un mese, Anastasiia Kirpichnikova.