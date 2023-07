Padova, accoltellamento in strada: un uomo è morto, un altro è in gravi condizioni

Un uomo è stato accoltellato a morte nel primo pomeriggio di oggi in via Dorighello, a Padova, nella periferia est della città. Un altro è in gravi condizioni ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. In tutto sono tre le persone coinvolte nell'episodio. I carabinieri giunti sul posto hanno avviato i rilievi, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a interdire l'area.

Sono in corso le indagini per ricostruire esattamente l'accaduto. Da una prima ricostruzione sembra che all'origine della vicenda vi sia stata una lite che pare abbia coinvolto una terza persona.