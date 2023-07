Nations League: l'Italia sconfigge facilmente l'Argentina e approda in semifinale

Gli azzurri di Fefè De Giorgi non si fermano: l'Italia è in semifinale di Nations League. Nella gara valida per i quarti di finale e disputata a Danzica, la squadra ha battuto l'Argentina di Marcelo Mendez per 3-0. Questi i parziali: 25-17, 25-13, 25-14 in appena un'ora di gioco. Azzurri bravi a condurre sin dall'inizio, con un primo set che ha spento da subito il gioco avversario, arginando bene le giocate di De Cecco e dei suoi attaccanti, senza permettere agli avversari di trovare una reazione, confermandosi nel secondo e terzo set vinti con un ampio vantaggio.

Miglior realizzatore è stato Alessandro Michieletto con 15 punti, 9 i punti realizzati a muro e 5 al servizio dall'Italia. Tra gli argentini in evidenza Loser con 10 punti personali.