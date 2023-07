Paltrinieri conquista la finale degli 800, ma quanta fatica

Gregorio Paltrinieri sempre protagonista ai Mondiali di nuoto in scena a Fukuoka: in Giappone l'azzurro si qualifica per la finale degli 800 stile libero, che potrebbe diventare la più veloce di sempre. Gli altri italiani in vasca non sono da meno: Nicolò Martinenghi punta Haiyan Qin e passa facilmente assieme a Simone Cerasuolo il turno nei 50 rana. Poi Alberto Razzetti distribuisce bene i 200 farfalla, senza strappare. Continua dunque con solidità il cammino dell'Italnuoto alla 20esima edizione della rassegna iridata, giunti alla terza sessione delle batterie in vasca.

Gregorio Paltrinieri, tornerà in acqua nella finale degli 800 in programma mercoledì pomeriggio, è settimo, dopo aver chiuso al quarto posto l'ultima batteria vinta dall'irlandese Daniel Wiffen in 7'43"81. Il vice campione olimpico e primatista europeo (7'39"27) nuota in 7'44"89 e in finale partirà in corsia uno.Il miglior tempo è di Samuel Short (7'40"90), che precede il tunisino campione olimpico e vice campione mondiale dei 400 stile libero Ahmed Hafanoui (7'41"97) e il tedesco Luka Martens (7'42"04); fuori dall'atto conclusivo invece Florian Wellbrock.