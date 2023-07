Paola Egonu convocata in nazionale dal Ct Davide Mazzanti

Il commissario tecnico Davide Mazzanti ha convocato Paola Egonu, il forte opposto della Vero Volley Milano, in Nazionale. Dopo le polemiche e la denuncia di offese ricevute, scoppiate nell'ottobre scorso e il conseguente annuncio di voler lasciare la squadra italiana di pallavolo, l'italiana ha ceduto alle lusinghe del Ct e soprattutto alla sua voglia di “Azzurro Italia”. Come detto, i rapporti con i colori azzurri negli ultimi tempi non sono stati però semplici, a termine dell’ultimo Europeo vinto con l’Italia lo scorso anno, la stessa campionessa aveva espresso, prima con il suo entourage e poi tramite l’intervista post gara, dubbi sul suo futuro con le azzurre.