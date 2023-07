Papa Francesco all'Angelus: "Ancora sangue in Terra Santa, Israele e Palestina riprendano dialogo"

"Con dolore ho appreso che nuovamente è stato versato sangue in Terra Santa. Auspico che le autorità israeliane e palestinesi possano riprendere un dialogo diretto per porre termine alla spirale di violenza e aprire strade di riconciliazione e pace". Lo ha detto Papa Francesco nell'incipit del suo discorso domenicale in piazza San Pietro, un pensiero rivolto all'escalation dei mesi recenti nel conflitto israelo-palestinese.

Il prossimo 30 settembre papa Francesco terrà un nuovo Concistoro per la nomina di cardinali tra cui gli italiani Gugerotti e Pizzaballa. Saranno 21 i nuovi cardinali, di cui 18 “elettori” e tre ultra-ottantenni.

''Fratelli e sorelle, la nostra vita, se ci pensiamo, è piena di miracoli: è piena di gesti d'amore, segni della bontà di Dio - ha proseguito il Pontefice - Di fronte ad essi, però, anche il nostro cuore può restare indifferente e diventare abitudinario, curioso ma incapace di stupirsi, di lasciarsi “impressionare”. Un cuore chiuso, un cuore blindato. Impressionare: è un bel verbo che fa venire in mente la pellicola di un fotografo. Ecco l'atteggiamento giusto davanti alle opere di Dio: fotografare nella mente le sue opere, perché si imprimano nel cuore, per poi svilupparle nella vita, attraverso tanti gesti di bene, così che la 'fotografia' di Dio-amore diventi sempre più luminosa in noi e attraverso di noi''. Sono le parole di Papa Francesco pronunciate affacciandosi dal Palazzo Apostolico Vaticano nell'introdurre la preghiera mariana dell'Angelus davanti ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro.

“Sviluppate le 'fotografie di Dio', diventeranno opere di bene”

"Impressionare è un bel verbo che fa venire in mente la pellicola di un fotografo, impressione. Ecco l’atteggiamento giusto davanti alle opere di Dio: fotografare nella mente le sue opere, perché si imprimano nel cuore, per poi svilupparle nella vita, attraverso tanti gesti di bene, così che la 'fotografia' di Dio-amore diventi sempre più luminosa in noi e attraverso di noi".

Migranti, “Grazie all'ONG Mediterranea Saving Humans per i salvataggi in mare”

''Vorrei ricordare con gratitudine quanti operano con Mediterranea Saving Humans per il salvataggio di migranti in mare. Grazie tante fratelli e sorelle''.

Il pensiero per il popolo ucraino

Francesco come sempre non ha dimenticato di chiudere una preghiera per il popolo ucraino, “tanto provato oggi”. Al termine dell'Angelus ha salutato i fedeli, tra cui un gruppo di studenti universitari di Leopoli, in Ucraina."Vi do la mia benedizione, che estendo ai vostri cari e al vostro popolo tanto provato oggi. Preghiamo per questo popolo che soffre tanto", ha detto il Santo Padre.