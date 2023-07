Papa Francesco: la politica non dimentichi gli anziani, non sono "scarti"

"Oggi la Parola di Dio è un richiamo a vigilare perché nelle nostre vite e nelle nostre famiglie non emarginiamo i più anziani. Stiamo attenti che le nostre città affollate non diventino dei 'concentrati di solitudine'; non succeda che la politica, chiamata a provvedere ai bisogni dei più fragili, si dimentichi proprio degli anziani, lasciando che il mercato li releghi a 'scarti improduttivi'". Così Papa Francesco nell'omelia della messa in San Pietro in occasione della Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani.



"Non accada che, a furia di inseguire a tutta velocità i miti dell'efficienza e della prestazione, diventiamo incapaci di rallentare per accompagnare chi fatica a tenere il passo. Per favore, mescoliamoci, cresciamo insieme", è l'appello di Francesco.

Commentando la parabola dove il lievito e la farina "crescono insieme", il Papa ha spiegato che Gesù usa proprio il verbo "mescolare", che richiama a quell'arte che è "la mistica di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio", e di "uscire da sé stessi per unirsi agli altri". "Questo sconfigge gli individualismi e gli egoismi, e ci aiuta a generare un mondo più umano e fraterno", ha aggiunto Francesco.



"La Parola divina ci invita a non separare, a non chiuderci, a non pensare di potercela fare da soli, ma a crescere insieme. Ascoltiamoci, dialoghiamo, sosteniamoci a vicenda. Non dimentichiamo i nonni e gli anziani: per una loro carezza tante volte siamo stati rialzati, abbiamo ripreso il cammino, ci siamo sentiti amati, siamo stati risanati dentro. Loro si sono sacrificati per noi e noi non possiamo derubricarli dall'agenda delle nostre priorità. Cresciamo insieme, andiamo avanti insieme: il Signore benedirà il nostro cammino", ha poi concluso.



"Abbiamo bisogno di una nuova alleanza tra giovani e anziani, perché la linfa di chi ha alle spalle una lunga esperienza di vita irrori i germogli di speranza di chi sta crescendo".



"In questo scambio fecondo impariamo la bellezza della vita, realizziamo una società fraterna, e nella Chiesa permettiamo l'incontro e il dialogo fra la tradizione e le novità dello Spirito", ha aggiunto il Pontefice.



"Si tratta di crescere insieme: l'albero verdeggiante e i piccoli che hanno bisogno del nido, i nonni con i figli e i nipoti, gli anziani con i più giovani", ha aggiunto Francesco.



"Veniamo al mondo nella piccolezza, diventiamo adulti, poi anziani; all'inizio siamo un piccolo seme, poi ci nutriamo di speranze, realizziamo progetti e sogni, il più bello dei quali è diventare come quell'albero, che non vive per sé stesso, ma per fare ombra a chi lo desidera e offrire spazio a chi vuole costruirci il nido", ha continuato il Pontefice.



"Così che a crescere insieme, in questa parabola, sono alla fine il vecchio albero e gli uccellini. Penso ai nonni: come sono belli questi alberi rigogliosi, sotto i quali figli e nipoti realizzano i propri 'nidi', imparano il clima di casa e provano la tenerezza di un abbraccio".