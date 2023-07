Papa Francesco nomina il suo nuovo segretario: è il sacerdote argentino Daniel Pellizzon

Papa Francesco ha un nuovo segretario: è il sacerdote argentino dell'arcidiocesi di Buenos Aires, Daniel Pellizon. L'annuncio è stato dato su Twitter dalla stessa arcidiocesi. Pellizzon, 40 anni, arriverà a Roma ai primi di agosto per prendere servizio a Santa Marta. È stato ordinato sacerdote il 3 novembre del 2018 dopo essere stato a lungo diacono. Lo scorso marzo era stato assegnato come vicario alla parrocchia Nostra Signora della Misericordia nel quartiere Flores, il sobborgo di Buenos Aires in cui è cresciuto Papa Bergoglio. Prenderà il posto di padre Gonzalo Aemilius che ha terminato il suo servizio.

L'annuncio è stato dato dal nuovo arcivescovo di Buenos Aires, Jorge García Cueva, che lo scorso sabato ha iniziato la sua missione pastorale nell'arcidiocesi, sostituendo il cardinale Mario Poli, con una messa e una cerimonia nella Cattedrale Metropolitana di Buenos Aires, dove gli è stato imposto il pallio arcivescovile, che gli era stato consegnato da Papa Francesco il 29 giugno.