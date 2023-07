Parla da donna che ha postato il video della morte di Nahel: “Ho fatto il mio dovere”

Parlando con Bfmtv, un canale televisivo francese , la 27enne, che chiede di restare anonima, racconta di quel giorno. Si trova al lavoro, a Nanterre quando, poco prima delle 9, una delle sue colleghe entra nel suo ufficio e le racconta di aver assistito ad una scena terribile : un colpo di arma da fuoco sparato da un agente in direzione del conducente di un veicolo. La collega ha filmato la scena ed è sconvolta . "Quando vedo il video, lo trovo molto scioccante e grave. Non immaginavo che potesse accadere qualcosa di simile vicino al luogo in cui lavoro". Quasi subito si chiede se diffonderlo e come meglio denunciare fatti di tale gravità.

A dieci giorni dalla sua decisione di postare il video dell'uccisione del 17enne Nahel, avvenuta il 27 giugno a Nanterre, la giovane donna che ha deciso di divulgare le immagini sui social spiega per la prima volta pubblicamente il perché e dice di aver agito come qualunque altro cittadino, di aver "compiuto il proprio dovere" e di sentire "la collera dei francesi".

La scelta del post

"Mi sentivo in imbarazzo a dover andare al commissariato con quel video. Io lo so che i poliziotti fanno bene il loro lavoro, ma quando si vede questo e si conosce la prima versione fornita, che non rifletteva le immagini del video, penso di aver fatto bene a postarle".

E in effetti, ricorda Bfmtv, poco dopo che si è saputo della morte di Nahel, è circolata una prima versione della polizia, secondo cui l'agente aveva sparato perché il veicolo gli stava venendo addosso. Stando ad un documento giudiziario consultato da Bfmtv, la prima sintesi che ricostruisce la cronologia dei fatti conferma questa tesi: "Il funzionario di polizia si è piazzato davanti. Il conducente ha tentato di ripartire a gran velocità in direzione del funzionario".

In questo contesto, prosegue Bfmtv, la ragazza decide di postare le immagini sul suo account Twitter. Perché considera suo dovere di cittadina rivelare le immagini in questione. Senza immaginare che ne sarebbero seguite cinque notti di violenze e rivolte. "Posso sentire la collera dei francesi. Se non ci fosse stato il video, cosa sarebbe accaduto?", si chiede.

Nelle ore successive alla divulgazione delle immagini, la giovane ha ricevuto moltissimi messaggi: "Io non desidero stare sotto i riflettori. Sono anche stata contattata dalla stampa internazionale. Penso di aver fatto unicamente il mio dovere. Non potevo fare come se niente fosse". La ragazza, così come la sua collega, non sono ancora state ascoltate dagli inquirenti.