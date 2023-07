Parziale recupero per i titoli della galassia Fininvest

Le reazioni dei titoli della galassia Fininvest sono state all'insegna dei ribassi, in una giornata in cui tutte le borse sono in calo. MediaForEurope A, con un diritto di voto, scende dell'1,12%, MediaForEurope B, con dieci diritti di voto, dopo un primo calo, si riporta sulla parità. Mondadori è in lieve calo, -0,23%, ribasso dell'1,21% per Banca Mediolanum.

Dall'inizio dell'anno c'è stato una forte salita soprattutto del Mfe A, con un diritto di voto, +46%. In occasione dei ricoveri e poi della morte dell'ex premier c'erano state speculazioni su una possibile vendita di Mediaset. Voci che ieri Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MediaForEurope, ha nettamente negato, sia con riferimento a Vivendi sia con riferimento a un interessamento, poi smentito, di Urbano Cairo, patron di Rcs.

Questo in una giornata di netti cali per le borse europee, come era avvenuto per quelle asiatiche nella notte. A Milano Ftse Mib in discesa dell'1,03%, a quota 27.924 punti. Cali di oltre l'1% per gli indici di Londra, Francoforte e Parigi. Segno meno anche per i futures legati agli indici di Wall Street, in calo di poco meno di mezzo punto percentuale. Ieri sera sono stati pubblicati i verbali dell'ultima riunione della Fed, la banca centrale statunitense. È emerso che alcuni consiglieri avrebbero chiesto un rialzo dei tassi anche a giugno e quasi tutti hanno indicato che, dopo la pausa di giugno, è probabile un ulteriore inasprimento. Il FedWatch Tool del gruppo Cme mostra una probabilità di rialzo dei tassi a luglio dell'88%.

Netto calo del rublo nei confronti del dollaro, ma anche dell'euro. Ora servono poco più di 100 rubli per comprare un euro.

Tra i titoli, sotto i riflettori Meta Platforms, dopo il lancio di Threads, l'applicazione di microblogging considerata una concorrente di Twitter. Ieri +2,92% per il titolo, nelle contrattazioni after hour +1,83%.