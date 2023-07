Per due mesi nell'Oceano mangiando pesce crudo e bevendo pioggia: incredibile naufragio a lieto fine

Come in Cast away (2000), fortunatissimo film di Robert Zemeckis in cui Tom Hanks (s)vestiva i panni di novello Robinson Crusoe del XXI secolo, arriva dall’America una commovente e tragica storia di naufragio, proprio come nella pellicola. Un marinaio, Tim Shaddock, e il suo cane Bella sono sopravvissuti per due mesi nell'Oceano Pacifico, mangiando pesce crudo e bevendo acqua piovana, dopo che l'imbarcazione su cui navigavano è stata danneggiata da una tempesta. Le cattive condizioni meteo hanno infatti danneggiato il sistema di comunicazioni del catamarano su cui si trovavano.

Ansa Tom Hanks in una scena di "Cast away"

La barca aveva lasciato il Messico per la Polinesia francese in aprile (una distanza di più di 6mila chilometri). Shaddock, 51 anni, e il suo fedele amico a quattro zampe sono stati tratti in salvo da un peschereccio, dopo essere stati avvistati grazie a un elicottero. Il salvataggio è avvenuto lo scorso 12 luglio. Il medico a bordo della tonnara che ha recuperato il naufrago e il cane si è limitato a dichiarare all'emittente australiana 9News che l'uomo “Sta bene”. Oltre al pesce crudo e all’acqua, il marinaio è sopravvissuto riparandosi dal sole sotto un piccolo baldacchino montato a bordo.

9news Le condizioni in cui appariva Tim Shaddock a bordo dell'imbarcazione che lo ha recuperato