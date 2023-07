Perchè l'attacco a quell'ultimo ponte, lo sfregio di Kiev al Cremlino: la strada per la Crimea

Per la seconda volta il ponte di Kerch - che collega la Russia alla penisola della Crimea, fiore all'occhiello del Cremlino - è stato colpito e danneggiato. Per la seconda volta Mosca ha accusato di questo "crimine" l'Ucraina, che stavolta, ha subito rivendicato l'azione, provocando la rabbia dei vertici russi poche ore prima della chiusura dell'accordo tripartito con Ankara sull'export del grano ucraino.

Zakharova: "Attacco condotto dal regime terroristico"

L'ammissione dell'Ucraina ha fornito al Cremlino il pretesto per farlo saltare - ufficialmente però le due cose non sono collegate - oltre che per puntare l'indice più a ovest di Kiev: "L'attacco al ponte di Crimea è stato condotto dal regime terroristico" ucraino, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, "con la partecipazione diretta dei servizi segreti e dei politici statunitensi e britannici. Stati Uniti e Regno Unito gestiscono questa struttura terroristica di tipo statale".



Putin ha promesso "una risposta"

"I terroristi sono degli insetti e vanno distrutti con metodi disumani perché capiscono solo il linguaggio della forza", è stato il commento di un infuriato Dmitri Medvedev, mentre sempre ieri in serata direttamente Vladimir Putin ha promesso "una risposta" dopo aver convocato una riunione del governo per fare il punto della situazione.



La cronaca della giornata

In piena notte e nel culmine della stagione balneare per i russi, il ponte di Kerch è stato chiuso per una non meglio precisata "emergenza". "Il traffico è stato interrotto sul Ponte: si è verificata un'emergenza nell'area del 145mo supporto", ha scritto Sergey Aksyonov, governatore filorusso della penisola crimeana, occupata e poi annessa nel 2014 dopo un referendum non riconosciuto dalla comunità internazionale.

Russian Investigative Committee/Handout/Anadolu Agency via Getty Images Esplosione sul ponte di Crimea

Due esplosioni: "compromessa la struttura"

Poi sui social si era diffusa la notizia che due esplosioni a distanza di circa 15 minuti avevano compromesso la struttura fra due piloni di sostegno, facendo accasciare una delle due carreggiate. Nella deflagrazione, ha fatto sapere Mosca, sono morti due turisti russi, un uomo e una donna che andavano in vacanza in Crimea, la cui figlia minorenne è invece sopravvissuta.



Kiev ammette: siamo stati noi

L'attacco è stato un'operazione speciale delle forze navali e del Servizio di sicurezza (Sbu) ucraini, ha rivendicato Kiev: "E' stato attaccato con droni di superficie. È stato difficile raggiungere il ponte, ma ci siamo riusciti", ha detto la fonte.

Il capo dell'Sbu, Vasily Malyuk, ha ribadito che il ponte di Kerch è obiettivo legittimo per Kiev perché non è solo il cordone ombelicale fra la Crimea e la Grande Madre Russia, inaugurato in tempi record nel 2018, ma è anche l'unica via di terra per i rifornimenti militari alla Crimea, verso la quale punta decisa la controffensiva ucraina diretta a sud.

Il “cordone ombelicale fra la Crimea e la Grande Madre Russia”

Ora il passaggio obbligato per i territori in guerra

Tutto da rifare per Mosca dunque, dopo l'esplosione di un camion bomba che l'8 ottobre scorso fece crollare un tratto dell'infrastruttura e richiese mesi di lavoro per riavviarla. E i turisti russi di ritorno dal mare dovranno ora compiere una lunga strada di oltre 400 chilometri attraverso le regioni ucraine occupate dal loro esercito, gravemente danneggiate a tratti ed esposte ad attacchi, che transita per Melitopol e la città distrutta di Mariupol, fino a Rostov.

"Godetevi una bella vacanza con la zia a Mariupol", infieriscono alcuni social ucraini, sui quali sono diventati virali anche i video girati da bagnanti russi sbigottiti a Ejsk, sul Mar d'Azov, per lo schianto in mare di un caccia russo Su-25, il cui pilota ha perso la vita malgrado si sia eiettato dall'abitacolo.

Poi l'annuncio a tarda sera: il traffico riprende sul ponte Poi, a tarda sera, l'annuncio sui social e sui media di Mosca: “il traffico veicolare sul Ponte di Crimea (Ponte di Kerch) è ripreso su una corsia in senso contrario”, per voce del vicepremier russo Marat Khusnullin: "Il movimento delle auto è ripreso in modalità inversa sulla corsia più a destra del Ponte di Crimea da Taman a Kerch", ha scritto Khusnullin su Telegram.

Continua ad avanzare la controffensiva ucraina

Intanto la controffensiva a est continua a muoversi fra luci e ombre, guadagnando nuovo terreno a sud di Bakhmut, nella manovra di accerchiamento attorno alla città, dove sono stati riconquistati 30 km quadrati di terreno ad un ritmo di un chilometro quadrato al giorno. L'attacco russo: affondo verso Kupyansk

Ma le truppe ucraine sono costrette a difendersi strenuamente per un'offensiva russa verso Kupyansk, più a nord di Bakhmut, che punta in direzione di Kharkiv, per ammissione dello stesso comandante delle forze di terra ucraine, generale Oleksandr Syrskyi, che parla di situazione "difficile".



Pioggia di missili su Kharkiv

La spinta verso Kupyansk è stata accompagnata da una pioggia di missili che ha colpito nelle ultime 48 ore la città e la regione di Kharkiv, a cui si sono aggiunti i bombardamenti di rappresaglia per il ponte di Kerch, che hanno coinvolto molte altre regioni ucraine, come quella settentrionale di Sumy, dove due donne sono morte nel villaggio di Bilopolye.

Qualcosa si sta muovendo sul fronte russo: secondo gli ufficiali dell'esercito di Kiev, infatti, la Russia avrebbe "concentrato oltre 100mila soldati nell'area di Kupyansk e sta cercando di rompere le difese ucraine". A dirglo Serhii Cherevatyi, vice comandante per le comunicazioni strategiche del gruppo militare orientale: "Il nemico ha concentrato un gruppo molto potente sulla direttrice Lyman-Kupyansk, con oltre 100mila soldati, oltre 900 tank ed oltre 370 Mlrs - ha detto - dispiega unità aviotrasportate, le migliori unità di fanteria motorizzata".

E le forze russe "ce la stanno mettendo tutta per rompere le nostre linee difensive, ma i nostri soldati rimangono saldi a tenere la difesa". Secondo Cherevatyi, l'armata di Putin sta cercando di ottenere un successo dopo che gli ucraini hanno preso l'iniziativa intorno a Bakhmut.

"Russi devono mostrare almeno un successo"

"I russi devono mostrare almeno un successo, stanno facendo il massimo sforzo in quest'area, facendo tutto quello che possono per mostrarsi all'offensiva", ha spiegato, sottolineando che questo sta facendo aumentare il numero dei loro militari caduti. "Noi invece siamo molto cauti e deliberati per proteggere le nostre forze il più possibile", ha concluso.