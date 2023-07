Perquisizione della GdF nella sede della Sampdoria a Genova

Dalle prime ore di stamattina la guardia di finanza del comando provinciale di Genova sta dando esecuzione ad un decreto di perquisizione nella sede di U.C. Sampdoria S.p.A. a Genova. Falso in bilancio, truffa allo Stato, malversazione. Sono gli addebiti principali a seguito dei quali la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Genova, sta compiendo perquisizioni nella sede della Sampdoria in Corte Lambruschini e in altri uffici collegati alla società blucerchiata. Lo riferisce una nota del procuratore di Genova Nicola Piacente. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Genova hanno dato esecuzione a una perquisizione finalizzata al sequestro di documentazione amministrativa, contabile e fiscale. E' inoltre stata fatta "richiesta di consegna atti e documenti nelle sedi di Banca Sistema S.p.A. e di Macquarie Bank in Milano", fa sapere la procura di Genova riferendo anche l'ordine "di esibizione atti e documenti nelle sedi di Sace S.p.A., di Mediocredito Centrale S.p.A. e dell'Istituto per il Credito Sportivo S.p.A. in Roma".

La Procura di Genova procede nei confronti della Sampdoria S.p.a. anche per il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), in relazione a "finanziamenti Covid" ottenuti dalla Sampdoria negli anni 2020 e 2021. In particolare, "in base agli accertamenti sinora compiuti è emerso che la Sampdoria S.p.A. abbia ottenuto, anche sulla base dei bilanci riportanti dati ritenuti allo stato non veritieri, finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, gestito da Mediocredito Centrale S.p.A., per complessivi 5.000.000 di euro, nonché finanziamenti assistiti da garanzia pubblica concessa da SACE S.p.A., erogati da Banca Sistema S.p.A., per complessivi 17.000.000 di euro, e da Macquarie Bank, per complessivi 40.000.000 di euro".

L'autorità giudiziaria, comunica la procura di Genova, procede per "false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti in relazione a compravendite di calciatori intervenute nel 2019 e nel 2020 tra U.C. Sampdoria S.p.A. e Juventus F.C. S.p.A". Nel mirino le plusvalenze nelle compravendite con la Juventus e l'indebita percezione di finanziamenti pubblici, accuse anche a Romei e Bosco.