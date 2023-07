Philadelphia, 4 morti e 4 feriti in una sparatoria

Quattro morti e quattro feriti, tra cui due minorenni è il bilancio di una sparatoria avvenuta la notte scorsa a Philadelphia, in Pennsylvania. Lo riporta la polizia locale. Non è chiaro ancora come sia nata la sparatoria. Una delle vittime è un minorenne.

L'autore della strage è stato arrestato dalla polizia. Secondo quanto riportano i media locali, il killer aveva un fucile tipo Ar-15, una pistola e indossava un giubbotto antiproiettile. Le vittime sono state colpite in luoghi diversi, per strada, nella zona ovest della città.