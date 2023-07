Piazza Affari chiude a +0,77%, Generali +3,38% dopo il via libera dell'Ivass a Delfin

Sotto i riflettori dei mercati oggi è stata soprattutto Generali Assicurazioni: all'apertura il titolo è salito del 5%. Questo perché il 30 giugno l'Ivass, l’Autorità di vigilanza del settore assicurativo, ha autorizzato la Delfin, holding degli eredi del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio, a superare la soglia del 10% delle azioni di Generali e ad arrivare al 20%.

Dopo la nota di Delfin, che ha negato una strategia sul Leone sottesa alla richiesta all'Ivass, il titolo ha perso leggermente slancio ma alla chiusura era ancora il migliore del Ftse Mib, +3,38% per cento. A Milano sale anche l'altro titolo del gruppo, Banca Generali, dell'1,87%. Tra gli altri protagonisti della vicenda Mediobanca +1,55%. A Parigi -1,25% per EssilorLuxottica.

Un anno fa c'era stata una battaglia tra la Delfin e Mediobanca per il rinnovo dei vertici di Generali, vinta da Mediobanca, che facendo valere il suo 13% e contando anche su altri azionisti aveva ottenuto la riconferma dell'amministratore delegato Philippe Donnet.

L'indice del comparto assicurativo (Ftse All Share Insurance) segna in chiusura +2,64%, positivi anche quelli dei comparti bancario e finanziario.

Rialzi che spiegano la differenza tra la borsa di Milano, che oggi è salita dello 0,77%, e il resto d'Europa, invece in calo. Londra -0,04%, Parigi -0,18%, Francoforte -0,43%, anche per i dati deludenti arrivati oggi dagli indici Pmi sulla manifattura a giugno.

A New York sale di poco il Dow Jones (+0,12%), scende di poco il Nasdaq (-0,04%); oggi Wall Street sarà aperta solo per mezza giornata per l'avvicinarsi della festività del 4 luglio.