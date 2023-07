Piazza Affari chiude in lieve rialzo, Madrid -0,3% dopo il voto. Il grano sale di oltre l'8%

Borse europee caute, a Milano l'indice Ftse Mib ha chiuso quasi invariato, +0,20%, a quota 28.913 punti. Piazza Affari vede un rialzo dell'indice principale di quasi il 6% negli ultimi 30 giorni.

Cali più netti a Madrid, -0,30%: pesa l'incertezza su chi governerà dopo il voto che non ha espresso una chiara maggioranza.

Oggi brutte sorprese dall'indice dei direttori acquisti. Nell'Eurozona il valore composito di manifattura e servizi è sceso da 49,9 a 48,9, sotto quota 50, il confine tra contrazione e crescita dell'attività. Va peggio la manifattura, soprattutto in Germania, dove il valore è sceso a quota 38,8, il più basso dal giugno 2020.

Migliori i dati negli Stati Uniti. L'indice della manifattura è risalito da 46,3 a 49,0, mentre le attese erano che rimanesse stabile. Peggiorano invece negli Stati Uniti i servizi, di due punti percentuali, da 54,4 a 52,4. L'indice composito scende di un punto a quota 52, contro le attese di 53,1.

Gli investitori aspettano le decisioni sui tassi della Fed americana e della Bce. Quasi scontati in entrambi i lati dell'Atlantico rialzi di 25 punti base, ma a settembre le prospettive rimangono più aperte. Intanto a New York +0,54% per il Dow Jones, +0,05% per il Nasdaq dei titoli tecnologici. Oggi il Nasdaq 100 ha visto la prima seduta dopo il ribilanciamento che ha limitato il peso delle sei maggiori società dal 48 a circa il 40% della capitalizzazione dell'indice.

Infine il prezzo del grano: +8,7% per il prezzo del frumento alla borsa di Chicago, +16,2% a luglio dopo lo stop della Russia al rinnovo accordo sul grano.