Piazza Affari corre dopo i conti di Unicredit e Stellantis

Borse positive in avvio. A Milano +0,34% per l'indice Ftse Mib, che supera di poco i 29mila punti, valore massimo dal 2008, spinto dal settore bancario dopo i conti di Unicredit. Per la banca i ricavi nel secondo trimestre sono cresciuti del 24% su base annua, utile netto a quota 2,3 miliardi. Il titolo sale dell'1,67%, dopo aver aperto a +3%. Il settore bancario a Piazza Affari è in rialzo dell'1,3% (Ftse All Share Banks).

Nel resto d'Europa Londra +0,09%, Francoforte -0,20%. Va Peggio l'indice Cac40 di Parigi: -0,96%. Scendono nettamente i titoli del lusso: Lvmh -3,90%, Hermes -1,71%, Kering -1,43%. Questo dopo i conti di Lvmh, che pure hanno visto l'utile salire del 30% nel primo semestre, a quota 8,4 miliardi di euro, con i ricavi in salita del 15%. Tra le ombre, la frenata della divisione alcolici e il calo delle vendite negli Stati Uniti. Anche sulla borsa italiana il lusso soffre: Moncler -2,20%, Cucinelli -1,84%, Tod's -0,24%.

Le borse attendono le decisioni sui tassi che arriveranno questa sera dalla Fed americana e domani nel primo pomeriggio dalla Bce europea. Le aspettative sono di un rialzo di altri 25 punti base in entrambi i casi. Negli Stati Uniti le probabilità di questo incremento sono prossime al 100%, così indicano i prezzi dei titoli di Stato a brevissimo termine. Le aspettative sono di una pausa negli Stati Uniti a partire da settembre. Più incertezza in Europa: saranno molto importanti i dati sull'inflazione nell'Eurozona che arriveranno lunedì.

Clima di attesa anche a Wall Street, dove i future sono poco mossi.

Ieri +0,61% per il Nasdaq. A mercati chiusi conti molto sopra le attese i conti di Alphabet, che negli scambi pre-apertura sale del 5,7%, mentre è prevista una correzione del 3,7% per Microsoft dopo i conti.

In Italia, oltre a quelli di Unicredit, dati positivi anche per Stellantis: nel primo semestre +12%, utile a quota 10,9 miliardi. Il titolo sale dell'1,85%.

Tra gli altri titoli, calo dell1,9% per Amplifon. EssilorLuxottica ha annunciato una linea di occhiali con incluso un dispositivo di miglioramento dell’udito. EssilorLuxottica scende intanto a Parigi dell'1,8%.