Piazza Affari in rialzo dopo i dati sull'inflazione

La borsa di Milano non ha risentito del dato negativo sul Pil italiano, mentre è migliorata dopo i dati sull'inflazione in Italia e in Europa. Giovedì la presidente della Bce Christine Lagarde ha detto che a settembre ci potrebbe essere una pausa nei rialzi dei tassi ma che ciò dipenderà dai dati, in particolare da quelli sull'inflazione.

L'incremento di oggi del Ftse Mib (+0,46%) porta al +5,01% il bilancio del mese di luglio. Nel resto d'Europa i rialzi mensili sono tra il +1,50% di Parigi e il +2,25% di Francoforte.

A Milano salgono i titoli bancari (+0,87% per l'indice Ftse All Share Banks), dopo che è emerso il superamento degli stress test della Bce. Nello scenario avverso i principali istituti di credito italiani avrebbero un capitale Cet1 in media all’11,6% (con una flessione del 3,4%), mentre quelli francesi e tedeschi sarebbero tra il 9 e il 10%

Tra i titoli cambia nettamente verso Leonardo, che venerdì ha pubblicato i conti trimestrali che hanno mostrato un calo dell'utile netto del 22% nel primo semestre, ma anche un incremento dei ricavi del 4,8% (+6,4% nel dato rettificato). Nei primi scambi Leonardo scendeva del 5%, a metà seduta è tra i migliori titoli, +1,68%. Fanno di poco meglio solo Eni (+1,80%) e Banco Bpm (+1,69%). I maggiori ribassi tra i 40 titoli del Ftse Mib sono per Saipem (-1,76%) e Campari (-1,33%).

La settimana dei mercati si è aperta in rialzo anche in Asia, soprattutto a Tokyo (+1,34%) e a Hong Kong (+0,72%). In Giappone la banca centrale ha effettuato a sorpresa degli acquisti di titoli di Stato per evitare un rialzo dei rendimenti dei bond, dopo che venerdì aveva annunciato più flessibilità nell'attuale politica che prevede che i rendimenti non possano salire sopra lo 0,5 per cento.

In Cina l'indice dei direttori acquisti hanno mostrato una contrazione dell'attività manifatturiera a luglio, seppure con un lieve miglioramento rispetto a giugno, da 49 a 49,3. Nella notte, inoltre, il consiglio di Stato della Repubblica popolare ha annunciato delle misure per stimolare i consumi, in particolare nei settori automobilistico e immobiliare.