Piazza Affari si ferma dopo il rally dell'ultima settimana

Apertura in lieve calo per la borsa di Milano, -0,11% per l'indice Ftse Mib, dopo otto sedute con il segno più. L'indice è a quota 29.566 punti, vicino ai massimi dal 2008. Ieri +2,13%, in una giornata positiva per tutta l'Eurozona: questo dopo gli annunci della presidente della Bce Christine Lagarde. Non tanto il rialzo di 25 punti base, atteso dagli investitori, ma l'apertura a una pausa a partire da settembre. Saranno decisivi i dati sull'inflazione nell'Eurozona che arriveranno lunedì. Intanto oggi il dato sulla variazione annuale dei prezzi al consumo Ipc in Francia è sceso dal 4,5 al 4,3%, in linea con le attese. Il dato Ipc in Spagna è salito dal +1,9% al +2,3%, le attese erano di +1,6%.





Intanto nel resto d'Europa +0,16% per il Ftse 100 di Londra, Francoforte -0,19%, così come Parigi.

Continua la stagione delle trimestrali, che ieri sono state determinanti nel rialzo della borsa milanese. Appena diffusi i conti di Eni. Il primo semestre si è chiuso con un utile netto adjusted pari a 4,84 miliardi di euro, in calo del 32 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Rivista al rialzo la guidance sulla divisione gas e su Plenitude. Il titolo sale dell'1,28 per cento.

Negli Stati Uniti ieri si è fermato il Dow Jones (-0,67%), che veniva dalla striscia record di 13 rialzi consecutivi. Questo nonostante un dato sul Pil degli Stati Uniti migliore delle attese. +2,4% la variazione annualizzata (la variazione trimestrale moltiplicata per 4), dal +2% precedente e contro il +1,8% atteso.

In Asia la borsa di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,47%. La Bank of Japan ha confermato i tassi di interesse al -0,1%. Ha però annunciato una novità: la banda di oscillazione del rendimento del titolo di stato a dieci anni continuerà a essere limitato dagli interventi della Boj nell'intervallo tra -0,5% e +0,5%, ma con “una maggiore flessibilità”.