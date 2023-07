Piazza Affari si ferma dopo otto rialzi

L'indice Ftse Mib si ferma dopo otto sedute con il segno più. L'indice scende dello 0,27 per cento, rimane vicino ai massimi dal 2008. Ieri +2,13%, dopo gli annunci della Bce e in particolare per l'apertura a una pausa nei rialzi dei tassi a partire da settembre espressa dalla presidente Christine Lagarde. Saranno decisivi i dati sull'inflazione nell'Eurozona che arriveranno lunedì.

Intanto oggi sono arrivati sull'inflazione in Francia e Spagna. In Francia è scesa dal +4,5 al +4,3%, in linea con le attese. Il dato in Spagna è salito dal +1,9% al +2,3%, le previsioni degli economisti raccolte dalla Reuters erano di +1,6%.

Peggiore delle attese, invece, il Pil in Germania. -0,2% la variazione del secondo trimestre, contro attese di +0,1%. Alle 14 i dati sull'inflazione in Germania.

Continua la stagione delle trimestrali, che ieri sono state determinanti nel rialzo della borsa milanese. Diffusi questa mattina i conti di Eni. Il primo semestre si è chiuso con un utile netto adjusted pari a 4,84 miliardi di euro, in calo del 32 % rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ma i conti sono stati migliori delle previsioni degli analisti. Il titolo è in lieve calo, -0,13%, dopo un rialzo nelle prime successive ai dati.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo registra un utile netto del 1° semestre 2023 a 4,222 miliardi, +80% rispetto a 2,346 miliardi del 1° semestre 2022. Il tolo sale dell'1%.

A2A (-0,20%) ha chiuso il primo semestre con un utile netto in rialzo del 32% a 257 milioni di euro. In calo del 18% a 7,99 miliardi i ricavi, mentre il margine operativo lordo e' salito del 26% a 880 milioni.

Negli Stati Uniti ieri si è fermato il Dow Jones di Wall Street, che però veniva dalla striscia record di 13 rialzi consecutivi. Oggi i future anticipano un avvio in rialzo. Ieri il Pil degli Stati Uniti è stato migliore delle attese. +2,4% la variazione annualizzata, dal +2% precedente e contro il +1,8% atteso.