“Pietrasanta in Concerto” torna con le grandi stelle della musica

Le star internazionali della musica da camera si danno appuntamento in Versilia. “Pietrasanta in Concerto” propone la sua edizione numero 17 all’insegna del grande repertorio e degli interpreti di qualità. Dieci appuntamenti tra il 21 e il 30 luglio rendono la “Atene della Versilia” una capitale della musica che attira moltissimi appassionati. “Prima la musica” il titolo della kermesse 2023.

“Il programma – spiega il direttore artistico Michael Guttman – è ricco e variegato, costellato di tante stelle che fanno ormai parte della grande famiglia del Festival”.

A inaugurare la rassegna venerdì 21 luglio alle 21.15 nel suggestivo Chiostro di Sant’Agostino saranno il violinista siberiano Vadim Repin e il pianista Denis Kozhukhin assieme al Quartetto di Cremona con il Concerto per violino, pianoforte e quartetto d’archi di Chausson – brano di rara esecuzione –, il Quartetto di Ravel e la Seranata italiana di Hugo Wolf.

Sabato 22 il palco del Chiostro sarà per il pianista Frank Braley che si esibirà la violinista Anna Agafia Egholm, il violista Francisco Lourenço e il violoncellista Aleksey Shadrin, su musiche di Mendelssohn e Brahms. Čajkovskij e la bellezza del violoncello saranno i protagonisti della serata del 23, attraverso le esibizioni di due star internazionali di questo affascinante strumento: David Geringas e Jing Zhao, beniamina del pubblico di Pietrasanta. Entrambi testimoni della grande scuola di Mstislav Rostropovich, suoneranno insieme alla Brussels Chamber Orchestra.

Fil rouge del concerto del 24 il legame tra la Francia e la Spagna: in programma composizioni di Gabriel Faurè e di Joaquin Turina e Enrique Granados. Ad eseguirle nel Chiostro saranno Frank Braley, pianoforte, Anna Agafia Egholm, violino, Michael Guttman, violino, Lise Berthaud, viola e Jing Zhao, violoncello. Il concerto del 25 propone musiche di Beethoven, Schumann e Brahms, affidate al pianoforte di Matan Porat e al violoncello di Claudio Bohórquez, al loro debutto sul palco di “Pietrasanta in Concerto”, insieme a Lise Berthaud alla viola.

Come ogni anno, Michael Guttman non mancherà di omaggiare Pietrasanta lasciando per una sera il Chiostro e spostandosi sulla meravigliosa Piazza Duomo con un grande concerto a ingresso libero. Qui, mercoledì 26 il direttore artistico al violino, Jing Zhao al violoncello e la cantante Eugenia Amisano insieme alla Brussels Chamber Orchestra proporranno un confronto tra la musica classica e la musica popolare, con danze da Spagna, Italia, Argentina e Balcani. Concerto/evento “Eros e Thanatos, immagini musicali per sopravvivere all'amore e al lutto”, in programma giovedì 27 presso il MuSA, museo virtuale della scultura e dell'architettura. Michael Guttman e il pianista Roberto Prosseda, con le riflessioni della musicologa Elena Biggi Parodi, sveleranno frase per frase ciò che comunica la musica, a partire dalla Sonata “A Kreutzer” di Beethoven e dalla Sonata K 304 di Mozart.

Venerdì 28, la rassegna torna nel Chiostro di Sant’Agostino per accogliere lo straordinario Trio Maisky, formato dal leggendario Mischa Maisky al violoncello, sua figlia Lily al pianoforte e suo figlio Sascha al violino. Con loro anche degli ospiti speciali: Yossif Ivanov al violino e David Abrahamyan alla viola per eseguire musiche di Brahms e Dvořák. Tra le star più attese di questa edizione spicca Zee Zee – nome d'arte di Zhang Zuo – artista cinese, fuoriclasse del pianoforte, che con Jing Zhao e Michael Guttman animerà il concerto di sabato 29 per condurci in un viaggio tra Est e Ovest sulle musiche di Philip Glass, Arvo Pärt, Bohuslav Martinů e Tan Dun, compositore cinese Premio Oscar per la colonna sonora del film “La tigre e il dragone”. Il concerto sarà arricchito da proiezioni di video d’arte create per il Festival.

Per il gran finale della rassegna domenica 30 Michael Guttman ha riservato un ospite speciale che da diversi anni ormai è la stella con cui il festival si congeda dal suo pubblico: Andrea Griminelli. Il grande flautista condividerà il palcoscenico del Chiostro con Jing Zhao, lo stesso Guttman, Julia Zilberquit al pianoforte e la Brussels Chamber Orchestra, in un programma che spazierà da Marquez a Shostakovich, da Haydn a Vivaldi, fino alla prima esecuzione italiana del concerto Yiddish per violino e orchestra d’archi di Laurent Couson.