Pnnr, Fitto: "No a corsa contro il tempo per spendere risorse, ma attenzione a qualità della spesa"

Sulle risorse del Pnrr e sulle altre risorse europee "non stiamo facendo una corsa contro il tempo per spenderle. Dobbiamo fare attenzione alla qualità della spesa. Per molto tempo si sono spese molte risorse europee senza grandi risultati in termini di crescita strutturale di un territorio". Risponde così il Ministro per gli affari europei, il Sud, la politica d coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo all'assemblea di Coldiretti, a chi pone dubbi e domande sull'utilizzo dei fondi del Next generation Eu.

Secondo il ministro quello che sta facendo l'Italia sul Pnrr e sulle risorse europee "è un lavoro molto serio e impegnativo che dovrebbe essere fuori dalla polemica politica quotidiana, che non aiuta e che rischia di portarci fuori strada". Fitto, sempre all'assemblea di Coldiretti ha poi sottolineato che "dovremmo tutti marciare nella stessa direzione visto che questa non è la sfida del governo Meloni, ma è la sfida dell'Italia e dovremmo essere tutti in grado di dare un contributo per raggiungere il risultato".

Secondo Fitto "è quasi oggettivo prendere atto della differenza che c'è nel rimodulare un piano di 220 miliardi di euro" come quello italiano rispetto a quelli molto meno ingenti di altri paesi. "Quindi - ha aggiunto - penso che sia importante avere una visione complessiva che è il lavoro che stiamo mettendo in campo, insieme a un'idea di coordinamento con le risorse europee della coesione, del fondo di sviluppo e coesione, con dei provvedimenti legislativi di accompagnamento che entro la pausa estiva, e immediatamente dopo la ripresa, troveranno un loro completamento e una risposta organica".

Al via la Cabina di regia sul Pnrr

Nella mattinata a Palazzo Chigi è iniziata la due giorni di incontri della Cabina di regia sul Pnrr con le diverse categorie interessate, presieduta dal Ministro che ha la 'regia' del Piano. Fra oggi 18 luglio e domani 19 luglio si darà una informativa sulla terza relazione semestrale del PNRR e si affronterà il tema della revisione del Piano, con riferimento alla revisione della quarta rata e all'inserimento del capitolo REPowerEU.

In assenza della premier, Giorgia Meloni, impegnata a Bruxelles, Fitto ha chiamato a raccolta a Palazzo Chigi i vicepremier Salvini e Tajani, tutti i ministri e tutti i segretari alla Presidenza del Consiglio per incontrarele associazioni imprenditoriali. Al primo incontro partecipano i rappresentanti di Confindustria, Ance, Confedilizia, Abi e Ania. Alle 14 è in programma un altro incontro con il settore dell'agricoltura e alle 15 con le associazioni del terziario. Infine le cooperative e poi le organizzazioni sindacali.