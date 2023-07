Pnrr, la cabina di regia approva le modifiche alla quarta rata. Fitto: "Rispetteremo la scadenza"

Il ministro Raffaele Fitto ne è convinto e mostra sicurezza: “Rispetteremo la data di scadenza del 31 agosto per modifiche e revisione, sui ritardi vorrei critiche nel merito dall'opposizione. La convocazione d'urgenza della riunione è una fake news”.

“Andrò in Parlamento il 18 per la relazione semestrale, e penso di essere andato in Parlamento un numero di volte non paragonabile rispetto a quanto accaduto nei due anni precedenti. Il tema dei ritardi è particolare: non ho ancora ascoltato un riferimento preciso a un ritardo imputabile a noi che sia oggettivo” ha poi precisato Raffaele Fitto.

La cabina di regia sul Pnrr ha quindi approvato le modifiche agli obiettivi relativi alla quarta rata, il cui importo ammonta a 16 miliardi di euro.

Sono state condivise con la Commissione europea 10 modifiche su 27 obiettivi che oggi hanno ottenuto il via libera. Lo si apprende al termine della riunione a Palazzo Chigi. Da oggi, viene spiegato, può partire il processo formale di revisione della quarta rata.

Convocata ieri sera dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, che l'ha presieduta, vi hanno preso parte i ministri Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento), Francesco Lollobrigida (Agricoltura), Maria Elisabetta Casellati (Riforme istituzionali), Daniela Santanchè (Turismo), Carlo Nordio (Giustizia), Adolfo Urso (Imprese), Marina Calderone (Lavoro), Orazio Schillaci (Salute), Gennaro Sangiuliano (Cultura) e Gilberto Pichetto (Ambiente). Tutti i Ministeri competenti erano rappresentati dagli staff tecnici. Presenti anche Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, a capo della nuova Struttura di missione del Pnrr, e il presidente dell'Anci Antonio Decaro.

“ll fatto che non si sia ancora visto un euro della terza rata del PNRR, e che anche la quarta rischia di slittare, è molto preoccupante per il Paese” scrive intanto su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva.