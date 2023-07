Pogba: nuovo rilancio dei sauditi per il francese

Gli arabi non mollano la presa. Paul Pogba è il desiderio, non troppo nascosto dei sauditi. Il francese, che quest'anno è stato fermo ai box per infortuni e ricadute e che ha rifiutato la prima offerta dall'Arabia Saudita, potrebbe vacillare dopo il rilancio degli stessi sauditi: tre anni di contratto e 150 mln nel portafoglio. Come detto il francese ha avuto una stagione, la scorsa, pessima per usare un pallido eufemismo e proprio per questo la proposta monstre ha dell'impressionante. Il giocatore francese ha visitato Gedda e le strutture dell’Al-Ittihad e anche dell’Al-Ahli, ma Paul ha sostenuto le visite al J Medical ed è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi, vorrebbe restare bianconero. Chissà se terrà il punto oppure grazie anche al pressing di Kanté e Benzema, suo amici (ed ex nazionali francesi) raggiungerà la nuova truppa europea in Arabia