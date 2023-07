Polemiche per la frase di Filippo Facci sulla ragazza che ha denunciato La Russa jr

In relazione alla vicenda del figlio di La Russa le opposizioni hanno duramente criticato come sessista una frase di un articolo del giornalista Filippo Facci.

Facci ha dichiarato non la riscriverebbe più perché ha portato a malintendere un intero articolo. E ha parlato di sconfitta professionale nell'illudersi che abbiano cognizione di causa prima di attribuirti odiosi reati". Francesca Bria, componente del Cda Rai si è associata alle richieste di sospendere la prevista striscia di Facci su Rai2 scrivendo in una nota che "I contenuti espressi da Filippo Facci sono incompatibili con i valori e le policy del servizio pubblico e vanno contro alla tutela della parità di genere e al forte impegno del servizio pubblico contro ogni forma di violenza sulle donne”.