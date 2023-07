Giustizia, si accende la polemica sui casi che toccano i membri del governo. Avanti con la riforma

Ora che è partita per il vertice Nato di Vilnius, la premier Giorgia Meloni si allontana per qualche ora dall’infuocato dibattito estivo tra politica e magistratura, con i connessi scontri che riguardano singole indagini relativi a fatti che stanno coinvolgendo alti esponenti istituzionali e di governo (il figlio minore del presidente del Senato, Ignazio La Russa; la ministra del turismo, Daniela Santanchè; il sottosegretario Delmastro Delle Vedove). Se ne allontana, la premier, senza però distaccarsene del tutto, passando la palla ai vice e al ministro Nordio.

Intanto, come ribadito stamane dal vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, la riforma della giustizia, annunciata dal titolare di via Arenula, Carlo Nordio, “è un impegno che abbiamo preso con gli elettori” e “il potere giudiziario non deve fare le leggi né interferire nella loro formazione: il suo compito è quello di applicarle ed amministrare la giustizia”. In un’intervista al quotidiano Libero, il ministro degli Esteri forzista chiarisce però che “la separazione delle carriere è fondamentale, e non per punire i magistrati” (già ieri Tajani e altri esponenti dell’esecutivo avevano chiarito la buona fede con cui si intende procedere sulla riforma, sottolineando soprattutto l’assenza di volontà di “vendetta” da parte della politica).

Alle parole di Tajani, si aggiungono quelle di Paolo Mieli che, stamane sul Corriere della sera, chiede retoricamente al ministro Nordio “cosa aspetta?” nel portare in Parlamento l’annunciata e organica riforma della giustizia, che è stata la sua missione primaria nell’assumere l’incarico di ministro Guardasigilli. Sottolineando che “questa potrebbe essere la volta buona per la riforma”, Mieli – citando anche Massimo Franco – ricorda come la scomparsa di Silvio Berlusconi abbia offerto l’occasione parallela, a politica e giustizia, di archiviare la contrapposizione muscolare, ideologica, tra magistrati ed esponenti di governo, che nei trent’anni passati si sono combattuti a colpi di inchieste controverse e altrettanto controverse leggi sulla giustizia (o annunciate, e mai approdate in porto, riforme organiche). Ciò ha portato, è la tesi di Franco ripresa da Mieli, berlusconismo e giustizialismo ad alimentarsi a vicenda. Ma “la voglia di resa dei conti, che la scomparsa di Silvio Berlusconi avrebbe dovuto archiviare, ‘sopravvive a destra come un’onda tossica’”. Ma – e questa è la differenza rispetto alla stagione delle “toghe rosse”, delle leggi ad personam e dei magistrati come “metastasi” (copyright del Cavaliere) – “l’assenza di ‘cospirazione’ e di ‘regia’ dietro le iniziative giudiziarie contro esponenti di governo si coglie più nettamente di quanto fosse riscontrabile nei trent’anni alle spalle”. Pertanto, conclude l’ex direttore del Corriere, “che aspetta il ministro a presentare la sua riforma?”.