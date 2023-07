Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko dice che Yevgeny Prigozhin è in Russia

Il capo della compagnia mercenaria Wagner, Yevgeny Prigozhin, sarebbe in Russia, i soldati “nei loro campi”. Lo ha riferito oggi il presidente della Repubblica di Bielorussia, Alexander Lukahsenko. Sono affermazioni che non possono essere verificate, e sono molti i punti non chiari.

"I combattenti Wagner - ha detto - sono nei loro campi adesso. Sono nei loro campi permanenti, dove sono arrivati dopo il ritiro dal fronte per il recupero, le cure e il riposo. Hanno la solita rotazione per questo tipo di guerra. Dopo Bakhmut, sono stati portati al loro campo e oggi sono lì. Quanto a Prigozhin, è a San Pietroburgo, potrebbe essere andato a Mosca questa mattina, o da qualche altra parte. Non si trova nel territorio della Bielorussia".

Il presidente non ha specificato dove siano questi “campi”, ma la compagnia ha basi sia in Russia sia nei territori occupati in Ucraina. Ha confermato di avere offerto aree militari in Bielorussia, ma la Wagner non avrebbe ancora preso una decisione. Rispetto a Prigozhin, a cui sarebbero stati restituiti soldi e armi inizialmente confiscati, non è chiaro se la sua presenza in Russia violerebbe gli accordi presi per fare cessare la “marcia della giustizia" verso Mosca.

Inutile rivolgersi al Cremlino per saperne di più: "Non seguiamo i suoi movimenti. Non abbiamo né la capacità né il desiderio di farlo", ha detto oggi il portavoce Dmitry Peskov, confermando però che i termini dell'accordo con i vertici della Wagner presi due settimane fa “restano attuali”, per poi tagliare corto: “Nulla di nuovo da aggiungere su questo argomento”.

Lukashenko ha risposto evasivamente ai giornalisti che chiedevano se il trasferimento della compagnia e dei suoi vertici in Bielorussia siano effettivamente ancora previsti, o meno: ”Dipende da loro e da Mosca". Se avvenisse, non ci sarebbe un rischio di destabilizzazione per Minsk, verrebbe firmato un contratto con le autorità bielorusse che delineerebbe le condizioni e i limiti delle azioni della compagnia. Il presidente ha poi negato che sussista il rischio che la Wagner attacchi l'Ucraina dal territorio bielorusso, e ha invece affermato che a Prigozhin sarebbero stati restituiti i soldi e le armi che erano stati confiscati dalle autorità russe.

Ripercorrendo i fatti del 24 giugno, Lukashenko ha raccontato di aver avvertito Prigozhin che lui e i suoi soldati sarebbero state distrutti senza un accordo per fare rientrare l'ammutinamento: “Era necessario stroncarlo sul nascere. Era molto pericoloso, come dimostra la storia".

Infine, a una domanda sulle armi nucleari tattiche in Bielorussia, ha ribadito che hanno "scopi strettamente difensivi", ha detto, aggiungendo che se la Bielorussia fosse aggredita "la risposta arriverebbe all'istante".