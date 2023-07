Processo Vaticano, chiesti 7 anni e 3 mesi di reclusione per il cardinale Angelo Becciu

Sette anni e 3 mesi di reclusione.

E' la pena richiesta dal promotore di giustizia Vaticano Alessandro Diddi per il cardinale Angelo Becciu, imputato, con altre 9 persone, nel processo Vaticano sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e sullo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese.

La richiesta arriva a conclusione della dura requisitoria che Diddi ha fatto in aula nei confronti del cardinale Becciu.

In aula per i 10 imputati sono state richieste dai magistrati pene complessive per un totale di 73 anni e un mese di reclusione, più pene interdittive e pecuniarie di vario tipo.