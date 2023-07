Psg: contratto quinquennale per Milan Škriniar

Il Psg ha ufficializzato l'ingaggio del difensore Milan Skriniar. Il difensore slovacco, arrivato a parametro zero da Milano sponda Inter, ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2028. “Sono molto felice di far parte di questo meraviglioso club - le prime parole dell'ex nerazzurro come nuovo giocatore dei campioni di Francia -. ”Il Psg è uno dei club più forti al mondo con giocatori di livello mondiale e tifosi fantastici".

Il difensore ha poi parlato dell'ultimo periodo a Milano: "Gli ultimi mesi non sono stati facili per me, sono stato infortunato, ho avuto un problema alla schiena. Ma oggi va meglio, mi sento perfettamente bene. Ho giocato due partite con la nazionale slovacca, quindi sono pronto. Dopo essermi ripreso dall'infortunio, non ho mai smesso di allenarmi, quindi sono al 100%, e forse anche di più».