Pulisic al Milan è cosa fatta, sbarco a Malpensa

Christian Pulisic è arrivato, l'ex Chelsea è atterrato alle 9.30 a Malpensa, vestirà la maglia rossonera nel prossimo campionato di serie A. Le prime dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti: “Sono felice di essere qui, è un club storico e leggendario. Proveremo a vincere trofei!”. Oggi visite mediche e firma del contratto. Lo statunitense proveniente da Atlanta si è presntato in grande forma e con un gran sorriso, accolto da alcuni tifosi del Milan.

Pulisic sbarca a Milanello dopo gli acquisti di Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek e Marco Sportiello. Costo dell'operazione intorno ai 20 milioni, e contratto fino al 2027. Il classe ‘98 proveniente dal Chelsea nella stagione passata ha segnato un gol solo in trenta partite disputate, poca cosa per l’esterno offensivo. Nuova avventura in Italia e rilancio in una squadra che crede molto nelle sue capacità. Pulisic è il terzo calciatore statunitense ad indossare la maglia rossonera, prima di lui Oguchi Onyewu e Sergino Dest.