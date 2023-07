Qin leggendario: 3° oro e record del mondo nei 200 rana

Il cinese Haiyang Qin, scrive una pagina leggendaria ai campionati mondiali di nuoto. Oro nei 200 rana e nuovo record del mondo. In seconda posizione e medaglia d'argento l'australiano Zac Stubblety-Cook in 2'06"40, bronzo per l'americano Matt Fallon in 2'07"74. Gara stratosferica del cinese, che centra il successo nei 200 rana dopo aver vinto nei giorni scorsi anche i 50 e i 100. Un'impresa sensazionale coronata anche dal nuovo record del mondo (2'05''48), strappato al favorito Zac Stubblety-Cook. L'australiano parte con estrema calma ma la sua rimonta si ferma al secondo posto. Impossibile andare a riprendere Qin, partito in quinta e in spinta fino all'ultimo centimetro.