Ragazzi salvano un 50enne da un infarto usando il defibrillatore

Tre ragazzi ai “campi solari” in una parrocchia di Arezzo, tutti minori, hanno salvato la vita ad un 50enne che si è sentito male durante una festa usando un defibrillatore come hanno imparato a fare a scuola.

"Hanno agito con sangue freddo, coraggio e altruismo", dice il parroco della chiesa di San Marco, don Alessandro Conti, presente all'episodio. Un gruppo di scout, bambini e genitori, stava festeggiando quando uno dei genitori, un 50enne, si è accasciato a terra colpito da infarto. Tutti si sono subito resi conto del dramma.

Ma a prendere subito la situazione in mano sono stati i giovanissimi dello staff scout, che si sono coordinati per dare soccorso. In particolare un 15enne ha chiamato il 118 e l'ambulanza, una 17enne ha preso i bambini più piccoli spaventati e li ha allontanati, mentre Alessandro, poco meno di 17 anni, ha afferrato un defibrillatore, attaccato al muro della chiesa, ha fatto allontanare tutti per agire in sicurezza ed ha eseguito le pratiche imparate a scuola.